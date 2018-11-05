ABD, İran yaptırımlarından muaf ülkeleri açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlardan etkilenmeyecek ülkelerin listesini açıkladı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 17:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında ikincisi uygulanmaya başlanan İran yaptırımları bugün yürürlüğe girdi.

Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından, "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye dahil 8 ülkeye de İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet hakkı verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a uygulanan yaptırımları çerçevesinde muaf tutulduğu açıklanan 8 ülke ise şu şekilde:

-Çin,

-Güney Kore,

-Hindistan,

-İtalya,

-Japonya,

-Tayvan,

-Türkiye,

-Yunanistan

Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Japonya'nın yanı sıra İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan petrol satın alan ülkeler arasında başı çekiyor. 8 ülkeye tanınan muafiyet 6 ay sonra yeniden gözden geçirilecek.