ABD, İran yaptırımlarından muaf ülkeleri açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlardan etkilenmeyecek ülkelerin listesini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında ikincisi uygulanmaya başlanan İran yaptırımları bugün yürürlüğe girdi.
Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından, "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı.
Türkiye dahil 8 ülkeye de İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet hakkı verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a uygulanan yaptırımları çerçevesinde muaf tutulduğu açıklanan 8 ülke ise şu şekilde:
-Çin,
-Güney Kore,
-Hindistan,
-İtalya,
-Japonya,
-Tayvan,
-Türkiye,
-Yunanistan
Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Japonya'nın yanı sıra İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan petrol satın alan ülkeler arasında başı çekiyor. 8 ülkeye tanınan muafiyet 6 ay sonra yeniden gözden geçirilecek.