ABD-İran krizi sonrası Erdoğan, Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasından sonra telefon görüşmesi yaptı.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi konusu konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

Ne yaşanmıştı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşma konusundaki kararını açıklamış İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini söylemişti. Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.