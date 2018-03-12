ABD, İncirlik'teki faaliyetlerini durdurdu mu?

ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki faaliyetlerini durdurduğu iddialarına Pentagon'dan açıklama geldi.

Güncellenme 12 Mart 2018 12:01

ABD'nin incirlik üssündeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirten ABD Savunma Bakanlığı, bu durumun aksini iddia eden haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Haberler yalanlandı

Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı masasında görevli sözcü Johnny Michael, Wall Street Journal'da yer alan Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu yönündeki haberleri yalanladı.

"Spekülatif bir haber"

Konuyla ilgili açıklama yapan Michael, ABD'nin İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadığını ifade etti. Ayrıca bu haberlerin "Spekülatif bir haber" olduğunu beyan etti.

Türk yetkililer de ABD’yi doğruladı

Konuyla ilgili AA'ya açıklama yapan Türk yetkililer ise Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını yalanlamadı.

Ankara ile Washington arasında gerilim iddiası

Amerikan medyası adlarını vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı ABD'nin İncirlik muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.

Bir filo Afganistan’a gitti

DEAŞ ile mücadelede büyük rol oynadığı iddia edilen İncirlik Üssü'nde Ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı belirtilmişti.

Asker aileleri de bölgeden ayrılıyor

Haberde ayrıca İncirlik'te bulunan ABD ordusunun aile sayında da düşüş olduğunu ve bu sayının yavaş yavaş düşürüldüğünü iddia etmişti.