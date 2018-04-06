ABD ile yapılan Münbiç görüşmeleri askıya alındı!

Dışişleri kaynakları, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasından sonra Münbiç görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 16:16

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

Kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu belirten diplomatik kaynaklar, Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadıklarını da ifade etti.

Ayrıca, "Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

Aynı kaynaklar Suriye rejimi ile herhangi bir temasın söz konusu olmadığını söyledi.