ABD ile Venezuela ilişikileri devam edecek mi?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile ilişkilerin çok yönlü olduğunu, bu nedenle ekonomik ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 22:11

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ilişkilerin çok yönlü olduğunu, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerin kesildiğini ama diğer ilişkilerin devam edildiğini, eğer patates almak istemeleri durumunda ve petrol almak istemeleri durumunda satış yapacaklarını, satın almak istemezseler de satmayacaklarını söyledi.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.