ABD ile Türkiye arasındaki kriz sona mı eriyor?

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD ile Türkiye arasındaki krizi çözmek için yapılan görüşmeler kısa sürede olumlu yanıt verecek.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 14:53

ABD ile Türkiye arasındaki Rahip Brunson krizi hakkında diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.

ABD’nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara’dan flaş bir açıklama geldi. Kaynaklar yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir ekip tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ekipte Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham'ın da bulunduğu bildirildi.