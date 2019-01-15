ABD ile gerilim sonrası flaş gelişme! Telefonda görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ikili telefon görüşmesinde Suriye ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 09:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ikili bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Her türlü desteğe açığız mesajı

Suriye’de yaşanan son olayların ele alındığı ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a çekilme kararının çok isabetli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki olduğu ABD’ye her türlü desteği vermeye açık olduğunu belirtti.

Sağlıklı iletişim vurgusu

Görüşmede, çekilme sonrası bölgede otorite boşluğu oluşmaması için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması gerektiği, bu kararı engellemek isteyenlere izin verilmemesi gerektiği, iki devlet arasında sağlıklı iletişim olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Terörden arındırılmış bölge

Erdoğan ve Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü kapsamında kuzeyde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması gerektiğini değerlendirdi.

“Türkiye’nin Kürtlerle sorunu yok”

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kürtlerle sorunu olmadığını, Türkiye'nin amacının, ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Ekonomik ilişkilerin düzeltilmesi vurgusu

İki lider görüşmede, ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesine dair bir açıklama yaptı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Sanders, "İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de (iki ülke arasında) devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki iş birliğine dair konuları ele aldı. Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi; aynı zamanda Türkiye'nin (Suriye'deki) Kürtlere ve DEAŞ'ın yenilmesinde birlikte çalıştığımız diğer SDG güçlerine Türkiye'nin kötü davranmamasının, ABD için önemine işaret etti” dedi.