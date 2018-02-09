ABD hükümeti kepenk kapattı

ABD'de Kongrenin bütçeyi onaylamaması hükümet krizine neden oldu.

Güncellenme 09 Şubat 2018 09:01

ABD'de Kongre, ülkenin yeni bütçesini onaylamadığı için federal hükümet bu yıl ikinci kez kepenk kapattı.

Başkan Donald Trump'ın denetlediği ve federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyen geçici bütçe, ABD Senatosu tarafından

Bu durumla birlikte, hükümetin kepenk kapatmak zorunda kalması demek, ABD'de bu durum düzelinceye kadar, zorunlu olmayan tüm federal hizmetlerin durdurulması anlamına geliyor.

Amerika'da "government shutdown" ismi ile anılan "hükümet krizi" sebebi ile 2 milyon personel yüzde 40'ı ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilecek.

Krizin bir hafta sürmesi durumunda ABD ekonomisine maliyeti 10 milyar dolar geçecek.

ABD'deki bu durum daha önce 1995-1996 yıllarında yaşanmış, 21 gün boyunca hükümet krizi yaşanmıştı. Yaklaşık 18 yıl sonra ortaya çıkan kriz yüzünden, gazilik ve emeklilik ödemeleri ertelenecek, vize ve pasaport işlemleri yapılmayacak.

Ülkede hava trafik kontrolü ve gıda denetimleri gibi zorunluluk arz eden çalışmalar devam edecek. Bunun yanında güvenlik güçleri, isfaiye, Ulusal Orman Hizmetleri Başkanlığı, sağlık, posta çalışanları işlerine devam edecek.

Savunma Bakanlığı, askerlerin görevlerine devam edeceğini açıklarken sivil personelin tatile çıkması istenecek.

Ülkede en son devlet daireleri 2013'te de Barack Obama döneminde 16 gün boyunca kapanmıştı.