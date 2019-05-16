ABD, Huawei'yi kara listeye aldı!

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ve ona bağlı 70 ortak firmayı kara listeye eklemesi sonrası Çin'den tepki geldi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 11:18

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve ona bağlı 70 ortak firmayı kara listeye eklediğini duyurdu. Bu adım sonrası Huawei, hükümetin izni dahilinde ABD şirketlerinden parça ya da teknoloji hizmeti satın alabilecek.

Trump, kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Bu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin aldığı bu kararın utanç verici olduğu belirtildi.

Çin’den ABD’nin kararına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan şirketlerinin başta Huawei olmak üzere Çinli teknoloji şirketleri ile iş birliği yapmasının önünü kesmeyi amaçlayan başkanlık emrine tepki göstererek, ABD’nin devlet gücünü istismar ederek belirli Çinli şirketleri karaladığını ve baskı altına aldığını söyledi.

Çin’den ABD’ye çağrı

ABD’nin bu hareketini hem utanç verici hem de haksızlık olarak niteleyen Gıng, "ABD tarafını güvenlik bahanesini kullanarak Çinli şirketlere baskı yapmayı durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.