ABD heyetinden küstah istek!

Türk heyeti ile görüşen ABD heyeti, “S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 19:06

ABD Kongresi’nden bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. ABD heyetinin başkanlığını Michael R. Turner yaparken, Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

“S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın"

NTV’nin haberine göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve terör örgütü PKK konusunu görüştüğünü, ABD heyetinin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdiğini, heyetin "İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın" dediği belirtildi.

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi. Türk heyeti, terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.