ABD heyeti Ankara'da! Peki hangi konular görüşüldü?

Bugün Ankara'ya gelen ABD Kongre Heyeti, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile önemli konuları görüştü.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 15:29

ABD Kongre Heyeti bugün Ankara’ya geldi. İlgili heyetin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile temas kurduğu öğrenildi.

Hangi konular görüşüldü?

Yaşanan ABD ve Türkiye gerginliği devam ederken, ülkemize gelen bir ABD Kongre Heyeti’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntıları görüştüğü öğrenildi.

Osman Aşkın Bak, Türk heyetinin başkanlığını yaptı

ABD’den Ankara’ya gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yaptığı, Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak’ın yaptığı öğrenildi.

Yaptırımlar kalkabilir

Edinilen bilgilere göre iki heyetin; F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştüğü, ABD heyetinin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdiği öğrenildi.

Türkiye ile ilişkiler düzelebilir mesajı

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin daha iyi bir hal alacağı mesajını verdiği ve Türk heyetinin ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istediğin de gelen bilgiler arasında.

Türk heyeti ABD’lilerin yüzüne söyledi

Öte yandan Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD’nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Brunson’ın avukatından yeni hamle

Türkiye ve ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi hakkında da yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yardım ve yataklıktan tutuklu bulunan Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin itirazlarını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) itiraz süreci başlatacaklarını söyledi.