ABD, Gülen'i iade mi ediyor? Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ konusunda 13 Temmuz'da Ankara'da, konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma gruplarının toplanacağını söyledi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 11:38

AA’nın sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç konusunda yol haritasının uygulama safhasında olduğunu, şehrin içine girme zamanının geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşme için randevulaştığını söyledi.

Terörle mücadele

DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi Türkiye’nin verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirlediklerini, şu an bunun uygulanma safhasında olunduğunu söyledi.

YPG’nin silahları alınacak

Bakan Çavuşoğlu, hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldığını, şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanının geldiğini, bu süreçte de PKK/YPG’nin buradan çekileceğini ve silahlarının alınacağını belirtti.

Halk hangi etniktense yönetim ona verilecek

Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek olmadığının altınız çizen Bakan Çavuşoğlu, YPG’nin halka zulmettiğini, Kobani'de de bakacaklarını, nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimin de öyle olacağını ama bu yönetimin YPG/PKK olmadığını söyledi.

FETÖ konusu

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ konusunda 13 Temmuz'da Ankara'da, konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma gruplarının toplanacağını, ABD ile Türkiye arasında şu anda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil birçok konu olduğunu, bu toplantının Türkiye için önemli olduğunu, masaya deliller ve belgeler konunca, Münbiç'te olduğu gibi bu konudaki oyalama devrinin biteceğini, her şeyin masaya konulmasından sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceklerini, ABD’nin Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemesi gerektiğini, en son Pompeo ile yapılan görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI'ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylediğini aktardı.

İran’a yatırımlar

ABD'nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, yeni yönetimin 'anlaşmadan çekiliyorum' dediğini, AB ülkelerinin ve İran’ın bunu devam ettirmek istediğini, ABD’nin ilave yaptırımlar koyduğunu, “Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır” şeklinde bir anlayışla işlerin yürümeyeceğini söyledi.

S-400’lerin alımı meselesi

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 alınmasın durumunda 'yaptırım uygularım' dediğini, böyle bir uygulamada karşılığını göreceğini, böyle bir ilişkinin ABD’nin kendi tercihi olduğunu, ABD yönetiminin bu nedenle Türkiye ile ilişkileri bozmak istemediğini ifade etti.