ABD, Guaido’nun atadığı temsilciyi kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido’nun atadığı temsilciyi kabul ettiklerini duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2019 10:40

ABD yönetimi, Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido’nun ABD temsilciğine atanan Carlos Alfredo Vecchio'yu kabul ettiğini açıkladı.

2014’te ABD’ye sığınmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, muhalif siyasetçi Vecchio'nun 2014'te ABD'ye sığındığını, bu kişinin ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkileri yönlendireceğini düşündüklerini, bu konuda tüm yetkiye sahip olacağını vurguladı.

Guaido'ya verilen destek yinelendi

Vecchio'nun ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Başkanı David Hale ile bir araya geldiğini de kaydeden Pompeo, Hale'in görüşme esnasında ABD'nin Guaido'ya verdiği tam desteği yinelediğini aktardı.

Öte yandan Pompeo, “ABD, Vecchio ve geçici Başkan Guaido tarafından belirlenen diğer diplomatik kadrolarla çalışmak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Guaido daha önce duyurmuştu

Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine ABD'ye yakınlığıyla bilinen Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı.