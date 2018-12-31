ABD, FETÖ elebaşının iadesi için harekete geçti

ABD heyeti, FETÖ delillerini ve Gülen'in iadesini görüşmek üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'ya geliyor.

Güncellenme 31 Aralık 2018 13:21

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için ABD’li bir heyetin Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. ABD heyeti, FETÖ delillerini ve Gülen'in iadesini görüşmek üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'ya geliyor.

Türkiye yeni deliller sundu

ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, FETÖ ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak. Görüşmeler, FETÖ elebaşı ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor.

Deliller değerlendirilecek

Ankara'da Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD'nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek.

Son durum ne?

ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.

“İade konusunda engel yok”

Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terörist elebaşının iadesini ümit ediyoruz. Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz" ifadelerine yer vermişti.