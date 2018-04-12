ABD, FETÖ elebaşını "yüksek korumaya" aldı!

ABD, FETÖ elebaşı Gülen'inn bulunduğu bölgeye "Suç İzleme Bölgesi" unvanı verdi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 15:24

ABD'nin Türkiye'ye iade etmediği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu bölgeyi 'suç izleme alanı' olarak ilan etti. Bu karar, ABD için güvenliği önemli kişilerin bulunduğu alana uygulanıyor.

“Suç İzleme Bölgesi” unvanı verildi

ABD'nin FETÖ elebaşını ve örgütünü nasıl koruduğu bir kez daha ortaya çıktı. ABD, Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki Saylorsburg kasabasına özel bir statü verdi. Ülke, Saylorsburg Kasabası'na askeri tesislere, Merkez Bankası(FED) rezervlerinin bulunduğu alanlara, üst düzey güvenlikli cezaevlerine, nükleer tesislere ve uzay araştırma merkezlerinin bulunduğu bölgelere verdiği 'Suç İzleme Bölgesi' unvanını verdi.

Suç oranı yüksek yerlerde bu uygulama var

Doğrudan Washington'dan çıkan bu uygulama ABD'nin güvenliği için önemli kişilerin bulunduğu kırsal alanlar ve şehirlerin içindeki mahallelerde de uygulanıyor.

FETÖ’yü korumak için alınan bir karar

ABD'nin bu kararı FETÖ elebaşını korumak için aldığının kanıtlarından biri de Saylorsburg kasabasının bölgenin suç oranı en düşük yerleşim birimi olması.

Yüksek güvenlikli bir bölge

Yapılan araştırmalara gören Saylorsburg ABD'deki suç işleme oranı bakımından 'A+' yüksek güvenlikli alanlardan biri. Ciddi anlamda suçlar işlenmeyen bu kasabanın 'Suç İzleme Alanı'na alınmış olması ise bu uygulamanın yalnızca FETÖ elebaşı Gülen ve çevresindeki insanların güvenliği için alınmış olduğunu ortaya koyuyor.

Panik odasında yaşıyordu

Suikast ve Türkiye'ye getirilme korkusu ile panik odasında yaşayan Gülen şimdi de "Türkiye operasyon yapar" diye ABD tarafından korumaya alındı.