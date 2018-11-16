ABD, FETÖ elebaşını iade edecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'yi yatıştırmak için FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi iddiasını değerlendirdi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 09:56

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı üzerine Türkiye'yi yatıştırmak için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesini değerlendirdiği" iddiasını yalanladı. Nauert, bu iki konunun birbiri ile ilgisi olmadığını söyledi.

Beyaz Saray’da böyle bir görüşme oldu mu?

Türkiye’nin sunduğu delilleri halen değerlendirdiklerini belirten Nauert, Cemal Kaşıkçı olayı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade edilmesi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını, Beyaz Saray'da bu yönde bir görüşme yapılmadığını söyledi.

İki konu birbiri ile ilgisiz

Nauert, Türkiye’den bu konuda birçok talep aldıklarını, Türk hükümetinin Gülen'in iadesiyle ilgili sunduğu delilleri halen değerlendirdiklerini, bunun tamamen Adalet Bakanlığı bünyesinde yürüyen bir süreç olduğunu, bu iki konunun birbiriyle ilgisiz olduğunu, Beyaz Saray'da görevli kişilerle konuştuklarını, bu konuyla ilgili bir tartışmanın orada yapılmadığını da belirttiklerini ifade etti.

Olayın geçmişi

Amerikan NBC News kanalı, ABD yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı üzerine Türkiye'yi "yatıştırmak" için FETÖ elebaşı Gülen'in yasal yollarla iadesine ilişkin yolları araştırdığını iddia etmişti.