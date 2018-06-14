ABD, F-35'lerin teslimi için Türkiye'ye bu şartı koştu!

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'nin F-35'lerin teslimi için S-400 alımından vazgeçilmesi şartını öne sürdüğünü söyledi.

Güncellenme 14 Haziran 2018 14:32

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının yapılmaması durumunda ABD'ye bazı yaptırımlar uygulanabileceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "ABD tarafından Türkiye'ye F-35'lerin teslimi yapılacak mı? ABD, Rusya'dan S-400 füzesi alınmaması şartını, F35'lerin teslimatı için öne sürebilir mi? Türkiye'nin böyle bir durumda sizin söz ettiğiniz olası yaptırımları ne olur?" sorularını sordu.

F-35’lerin teslim zamanı geldi

Bakan Canikli, Türkiye'nin beklentisine bazı beklentileri olduğunu, bunun bir ticari anlaşma, sözleşme, alışveriş olduğunu, her iki tarafın da yükümlülükleri olduğunu, bugüne kadar yükümlülüklerin harfiyen yerine getirildiğini, NATO üyesi 9 ülke Amerika'nın öncülüğünde bir araya geldiğini, F-35 savaş uçağının birlikte üretilmesi konusunda karar aldığını, uygulandığını ve şimdi teslim zamanı geldiğini söyledi.

800 milyon dolardan fazla ödeme yapıldı

100 uçak için toplam 11 milyar dolar civarında ödeme yapacaklarını belirten Bakan Canikli, şu ana kadar 800 milyon dolardan fazla ödeme yaptıklarını, Türkiye'nin yükümlülükleri yerine getirdiğini, şimdi karşı taraftan onların taahhütlerini yerine getirmelerini beklemenin en doğal hak olduğunu, F-35'lerin teslimini beklemenin Türkiye'nin hakkı olduğunu, anlaşma gereği birlikte üretim çerçevesinde F-35 uçaklarının önemli bir kısım parçalarının da Türkiye'de TAİ tarafından yapıldığını ifade etti.

Amerika'da senato 3 karar teklifi sundu

Bakan Canikli, projenin teknolojiye yönelik önemli kısmının ABD tarafından sağlandığını, tam teslim aşamasına gelmişken Amerika'da senato 3 karar teklifi sunduğunu, F-35'lerin Türkiye'ye tesliminin belli şartların gerçekleşmesi halinde yapılması yönünde birtakım karar tetkiklerini gündeme getirdiklerini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını, bunun bir tür şantaj anlamına gelebilecek bir tavır olduğunu, doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

S-400'ün alımından vazgeçilmesi şartı öne sürüldü

Bunun birtakım olaylarla karıştırılmaması gerektiğinin altınız çizen Bakan Canikli, öne sürülen şartlardan biri de Rusya'dan hava füze savunma sistemi S-400'ün alımından vazgeçilmesi olduğunu, böyle bir şart ileriye sürüldüğü zaman bunu normal, diplomatik ve ticari teamüller çerçevesinde kabul etmenin mümkün olmadığını, o zaman şantajın tanımına uygun bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Herhangi bir tehlike söz konusu değil

Bakan Canikli, S-400 füze savunma sisteminin F-35 savaş uçakları başta olmak üzere diğer NATO unsurlarını tehdit etme potansiyeli taşıdığı yaklaşımının doğru olmadığını, S-400 sisteminin hiçbir şekilde NATO unsurlarını tehdit etmediğini, öyle bir durumun söz konusu olmadığını, NATO sistemine entegre olmayacak ama onlarla da çatışmayacak bir yapıda kurulduğunu, herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.