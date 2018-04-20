ABD, "endişeliyiz" dedi, Başbakan Yıldırım bu cevabı verdi!

Başbakan Yıldırım, erken seçimler için endişeliyiz açıklaması yapan ABD'ye çattı.

Güncellenme 20 Nisan 2018 14:32

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim için "endişeliyiz" açıklaması yapan ABD' sert bir dille eleştirdi.

Seçim görmek isteyen Türkiye’ye gelsin

Onlar işine baksın diyen Başbakan Yıldırım, ABD'deki seçimlerde hile tartışmaları bitmek bilmediğini, seçim görmek isteyenlerin gelip Türkiye'de görmeleri gerektiğini söyledi.

Noter şartı olmayacak

Başbakan Yıldırım, uyum yasalarının bir süredir Meclis'ten çıktığını, seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklifin gelecek hafta Meclis'te olacağını, 100 bin imza ile aday gösterileceğini, noter şartının olmayacağını belirtti.

FETÖ iki ülke arasını bozuyor

Yunanistan'ın Türkiye'nin komşusu ve dostu bir ülke olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, böyle davranması gerektiğine inandıklarını, son zamanlarda FETÖ suçlularının Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladığını, bunun komşuluğa ve dostluğa zarar verdiğini, Yunanistan'ın FETÖ'cüleri Türkiye'ye teslim etmesi gerektiğini, FETÖ'nün Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmediklerini vurguladı.

ABD seçimlerindeki hile

Başbakan Yıldırım, ABD'nin önce kendi işlerine bakması gerektiğini, seçimlerden 1,5 sene geçmesine rağmen, hala 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmalarının bitmediğini, seçim görmek isteyen Amerikalılar'ın Türkiye'ye gelmeleri gerektiğini belirtti.

Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Başbakan Yıldırım, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını, bu tip olayların bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler olduğunu, taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ettiklerini, şiddetle kavgayla futbol olmayacağını, bu saldırıda sorumluluğu olanların mutlaka karşılığını göreceklerini söyledi.