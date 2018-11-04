ABD duyurdu! İran yaptırımlarından Tükiye etkilenecek mi?

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı doğal gaz şirketleri ile Türkiye'nin ticaret yapılmasına izin verildiğini duyurdu.

Güncellenme 04 Kasım 2018 13:27

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildiğini duyurdu.

Muafiyetin amacı Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak

Bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak amaçlı olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olma hakkının da tanındığı ifade edildi.

Ayrıntılar 5 Kasım’da açıklanacak

Öte yandan bakanlık, yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntının da 5 Kasım’da açıklanacağını belirtti.

Bakan Dönmez de açıklama yapmıştı

ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından daha önceki yapılan açıklamada, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" dedi.