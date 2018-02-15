ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ile verimli görüşmeler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Tillerson'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 saat 15 dakikalık kritik zirvenin ardından ABD'den ilk açıklama yapıldı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 23:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulu sona erdi. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve ABD Dışişleri Sözcüsü bir açıklama yaptı.

3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunurken görüşmeye ilişkin ilk açıklamalarda geldi.

ABD Dışişleri Sözcüsü kritik görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ile aramızdaki gerginliğin yükseldiği açık ama çalışabileceğimiz çok fazla alan var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefiğimize saygı duyuyoruz. Ama herkes DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalı."

Irak, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Olumlu ve verimli bir görüşme oldu. Irak, Suriye, bölgesel gelişmeler ve ikili ilşkiler konusunda Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açıkça iletildi" ifadelrei yer aldı.