ABD, çocuğa cinsel istismardan yargılanan FETÖ'cüyü sınır dışı etti

ABD'de "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçundan yargılanan FETÖ’cü Gözegir, sınır dışı edildi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 14:39

AA’nın haberine göre, FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, ABD'de yargılandıktan sonra sınır dışı edildi ve dün Türkiye'ye gönderildi.

Tıp eğitimi için ABD’ye gitti

2014’te FETÖ’nün ABD’deki üst düzey örgütlerinden Raindrop Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri arasında olan Gözegir, ülkede tıp eğitimi almak için bulunuyordu.

Polis operasyonu ile gözaltına alındı

ABD basınında yer alan haberde göre, Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alındı.

23 kişi gözaltına alındı

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı yetkililerin katılı ile yapılan operasyonda, Gözegir’in de arasında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

50 bin dolar kefaret ödedi

Bahsi geçen suçlardan tutuklanan Gözegir, mahkemenin kestiği 50 bin dolarlık kefalet cezasını ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

ABD, sınır dışı etti

İddiaya göre Gözegir 2015’te Raindrop Vakfının yönetim kurulundan çıkarıldı ve Haziran’da sınır dışı edilmesine karar verildi. ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir'in Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.