ABD bunu konuşuyor! Trump'ın ayağındaki kağıt ne?

ABD Başkanı Trump'ın arabasından inerek uçağa geçtiği sırada ayağına takılan kağıt parçası merak konusu oldu.

Güncellenme 05 Ekim 2018 14:20

Dün "Air Force One" uçağına binen ABD Başkanı Donald Trump’ın başına geleni tüm dünya konuşuyor. Uçağın merdivenlerinden çıkan Trump’ın ayakkabısına bir kağıt parçasının yapıştığı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bu kağıdın ise tuvalet kağıdı olduğu iddia edildi.

Ayağına tuvalet kağıdı yapıştı

Aracından inerek uçağa geçen Trump’ın ayağına tuvalet kağıdı olduğu iddia edilen cismin nasıl yapıştığı ise merak konusu oldu.

Uçağa binerken kurtuldu

ABD basını, Trump'ın ayağına yapışan ve tüm merdiven boyunca kendisine eşlik eden kağıt parçasının, tuvalet kağıdı olduğunu ileri sürdü. Trump tam uçağa girerken, ayakkabısına yapışan tuvalet kağıdından kurtuldu.

Arkadan binen bir kişi kağıdı yerden aldı

Trump’tan sonra 4 kişi daha uçağa bindi. Yerde duran kağıdı fark eden bir kişi de tuvalet kağıdını yerden aldı.

ABD basını bunu konuşuyor

Olay ABD basınında geniş yer alırken, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve yüzlerce kullanıcı Trump'la ilgili esprili yorumlarda bulundu.