ABD, bir ilki gerçekleştirdi! Organ böyle taşındı

ABD'de bir araştırma kapsamında, bir hastaneden başka bir hastaneye insansız hava aracı ile böbrek taşındı.

ABD’de yapılan çalışma ile dünyada bir ilke imza atıldı. Buna göre bir hastaneden başka bir hastaneye insansız hava aracı ile böbrek nakli yapıldı.

ABD’de drone aracılığıyla bir insan organı hastaneler arasında başarılı bir şekilde taşındı.

Drone’la organ taşındı

Maryland Üniversitesi’nde yapılan araştırma ile özel olarak üretilen konteynere konulan böbrek, çevresel etkenlerden zarar görmeden İHA aracılığıyla başarılı şekilde, bir hastaneden diğerine taşındı.

İzlemek için cihaz yerleştirildi

Piyasada bulunan İHA’ların benzeri aracın kullanıldığı araştırmada, taşıma sırasında konteynerin içine; sıcaklık, basınç, irtifa, titreşim ve konum bilgilerini izlemek için özel cihaz yerleştirildi.

14 uçuş yapıldı

Toplamda 14 uçuşun yapıldığı araştırmada, değişiklikler test edildi. Araştırmacılar, hastaneler arası ulaşımda aracın saatte maksimum 67,6 kilometre hıza çıkabildiğini ve 4,8 kilometre mesafe aldığını belirledi.

İHA, nakil için başarılı bir araç

Araştırma sonucunda, böbrek ısısının ve taşındığı konteynerin içindeki havada değişiklik olmadığı belirlenirken, daha sonra yapılan biyopsi sonuçlarında da uçuşun, böbreğin yapısal bütünlüğünü değiştirmediği saptandı. Sonuç olarak İHA’nın organ nakli için başarılı bir ulaşım aracı olabileceği belirtildi.

Buz içinde bekletilen süre azalacak

İlerleyen yıllarda daha büyük ve hızlı İHA’ların üretilmesiyle, organ taşımada, "soğuk iskemi zamanı" denilen, canlı ya da kadavradan alınan organın, nakil yapılana kadar buz içinde bekletildiği zamanın azaltılabileceği aktarıldı.

Sonuç dergide yayınlandı

Araştırmanın sonuçları,"IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine" adlı dergide yayınlandı.