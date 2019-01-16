ABD askerlerine yapılan saldırıyı o örgüt üstlendi

ABD öncülüğünde koalisyon güçlerine Suriye'de yapılan saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 15:54

Suriye’nin Menbiç bölgesinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınlarında patlama meydana geldi. Olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD askerleri de yaralandı

Al Jazeera da patlamada en az 9 ölünün, 20’de yaralının olduğunu bildirdi. Olayın ardından bir Amerikan helikopterinin olay yerine iniş yaptığı ve yaralıları tahliye ettiği belirtildi. AA’nın haberine göre yaralananlar arasında ABD askerleri de var.

Sputnik'e açıklama yapan görgü tanıkları, patlamanın koalisyon askerleri ile YPG mensuplarının bulunduğu bir kafenin yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de patlamanın bir intihar saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan saldırıyı DEAŞ’ın üstlendiği bildirildi.