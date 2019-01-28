AB, Venezuela için toplanıyor

Maduro'ya 8 güç içinde seçime gidilmesi yönünde çağrı yapan AB'nin bu haftaki gündemi Venezuela...

Güncellenme 28 Ocak 2019 17:31

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında AB üyeleri ülkelerinin dışişleri bakanlarının Bükreş'te yapılacak toplantıda Venezuela'daki gelişmeleri ele alacağını bildirdi.

Siyasi süreç başlatılacak

Venezuela'daki şu anki durumun kabul edilebilir olmadığını savunan Kocijancic, yetkililerin en kısa sürede başkanlık seçimlerine gideceğini, siyasi sürecin başlatılacağına yönelik işaret beklediklerini söyledi.

AB, 8 gün mühlet verdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB’nin seçim çağrısına dair Avrupa’nın kendilerine 8 gün verdiğini, egemen bir millete karşı böyle bir direktif veremeyeceklerini, bunun çocukça bir müdahale olduğunu belirtti.

Şeffaf ve güvenilir bir seçim çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da başkanlık seçimlerinin anayasal düzene ve uluslararası demokratik standartlara uygun özgür, şeffaf ve güvenilir biçimde yapılması çağrısında bulunmuştu.

AB de Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyabilir

Mogherini, ilerleyen günlerde yeni bir seçimin düzenleneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde AB'nin, Venezuela Anayasası'nın 233. maddesi uyarınca, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geçici başkan olarak tanınması da dahil bazı adımlar atılacağını belirtti.