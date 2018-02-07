AB Bakanı'ndan Fransa'ya sert Afrin yanıtı

Zeytin Dalı Harekatıyla hukukun ihlal edildiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı'na Türkiye'den çok sert tepki geldi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 20:15

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, bir açıklama yayımlayarak Fransa Dışişleri Bakanı Drian’ın Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sözlerini eleştirdi.

Çelik açıklamasında, Le Drian’ın sivil ölümleri ve uluslararası hukukun ihlaliyle ilgili eleştirilerine karşı çıktı ve şunları söyledi;

"Suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir"

“Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir.

Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de ‘hukuk’a da en uygun davranış olacaktır"