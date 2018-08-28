AB, ABD'yi açık açık tehdit etti!
Daniel Rosario, ABD'nin AB ile yaptığı ticaretde ek vergi koyması durumunda kendilerinin de bunu cevapsız bırakmayacağını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB’nin de buna hızla yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.
Otomobillere yüzde 25 zam açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.
ABD'de ekonomi görüşmesi
Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.