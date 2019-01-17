Aatif, Çaykur Rizespor'la anlaştı

Sezonun ilk yarısını son sırada bitiren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'u transfer etti.

Güncellenme 17 Ocak 2019 17:13

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında son sırada kalan Çaykur Rizespor'da ara transfer dönemindeki ilk transferini yaptı. Karadeniz kulübü, Fenerbahçe’den Aatif Chahechouhe ile anlaşma sağladı. Faslı oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma yapıldı.

Kulüpten açıklama

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, kulübün Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladıkları, transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ayrıca teşekkür edecekleri, Aatif Chahechouhe'ya hoş geldin ve başarı dileklerini ilettikleri belirtildi.