AA’nın denetimi İletişim Başkanlığı’na verildi

Yerel seçimlerde eleştiri oklarının hedefi olan AA’nın yönetimi İletişim Bakanlığı’na devredildi.

Güncellenme 19 Nisan 2019 12:16

Yerel seçimlerin olduğu gece yayın akışını durdurduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Anadolu Ajansı’yla (AA) ilgili önemli bir karar alındı. AA’nın faaliyet, bütçe ve örgütlenme denetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek. Kurumunfaaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları üzerinde denetim yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İletişim Başkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, AA ile yapılacak sözleşmede, AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenecek.