AA'dan beklenen seçim sonuçları açıklaması!

İstanbul'daki kritik seçim sonuçları sonrası Anadolu Ajansı'ndan beklenen açıklama geldi.

Güncellenme 01 Nisan 2019 13:45

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin Anadolu Ajansı'ndan beklenen son dakika açıklama geldi, hemen ardından da sonuçlar ilan edildi.

İstanbul seçim sonuçlarını dün gece 23.20'den sonra güncellemeyi bırakan Anadolu Ajansı yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Anadolu Ajansı sonunda bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

Açıklamada "Bazı sandıklarda veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verildi. Elimize veri ulaşmadığı için YSK'nın sonuçlarını bekledik, son sandık verileri az sonra güncellenecektir" denildi.

Bu açıklamanın hemen ardından AA verileri güncellendi. Veriler YSK'nın açıklamasına uygun oldu. Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79 ile birinci sıraya çıkarıldı.

İşte Anadolu Ajansı'nın güncelleyerek geçtiği İstanbul seçim sonuçları

Harita kırmızıya döndü

Anadolu Ajansı saatler sonra verileri güncelleyince partilerin hangi ili aldığını gösteren haritanın rengi de değişti. İstanbul'un turuncu olan rengi kırmızıya döndü.

Anadolu Ajansı'nın açıklaması

Anadolu Ajansı kuruma yönelik sert eleştirilere şöyle yanıt verdi:

-Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir.

Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

YSK'yı bekledik...

Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır.