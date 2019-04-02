AA seçim sonuçları güncelledi! İşte yeni veriler...

AA'nın güncellediği son verilere göre, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı.

Güncellenme 02 Nisan 2019 09:19

Anadolu Ajansı, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Açılan sandık oranlarını yüzde 100 olarak güncelleyen verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Ankara'da ise Mansur Yavaş kazandı.

Anadolu Ajansı 31 Mart yerel seçim sonuçlarını güncelledi. Dün akşam saatlerinden itibaren bazı illerdeki yüzde 98'lik açılan sandık oranı yüzde yüz olarak açıklandı. İşte seçim sonuçlarına ilişkin detaylar;

İstanbul ve Ankara’yı nasıl gördü?

AK Parti, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itiraza hazırlanıyor. Anadolu Ajansı'nın Yüksek Seçim Kurulu verilerine dayanarak açıkladığı yüzde 100'lük sandık açılma oranlarına göre Ankara'yı CHP'nin adayı Mansur Yavaş kazanırken İstanbul'u ise Ekrem İmamoğlu kazandı.

İstanbul’da son durum ne?

Dün gece bir çok ilde seçim sonuçlarının açıklanmasına rağmen İstanbul'da açılan sandık oranı uzun süre yüzde 98'de kalmış ve o seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın seçimleri kazandığı duyurulmuştu.

İmamoğlu, Yıldırım’ın önünde görüldü

Bugün de gün boyu devam eden bu tartışmalar Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) gelen açıklamayla kısmen de olsa son buldu. YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'daki seçim sonuçlarında 84 sandığa itirazın bulunduğu açıklamayarak son verileri kamuoyu ile paylaştı. Bu seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde görülüyor.

Sonuçlar güncellendi

Bu açıklamaların ardından Anadolu Ajansı da seçim sonuçlarını güncelledi.