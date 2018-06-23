AA ekibini gören FETÖ'cü böyle panikledi!
Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş, ABD'de görüntülendi.
Twitter'da Fuat Avni takma adıyla devletin gizli bilgilerini ifşa eden ve hükümete yönelikş iftira paylaşımları yapan FETÖ'cü Aydoğan Vatandaş, Anadolu Ajansı tarafından ABD'de görüntülendi.
İki ayrı mekanda görüntülendi
AA, FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden olan ve Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen örgüt firarisi Aydoğan Vatandaş'ı ABD'nin New Jersey eyaletinde iki ayrı mekanda görüntüledi.
FETÖ’cülerin işlettiği kafede oturdu
Önce New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden birinde görüntülenen Vatandaş, daha sonra gittiği Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimler tarafından işletilen bir kafeye gitti.
AA ekibini görünce şok oldu
FETÖ'nün ABD'deki bilinen kuruşlarından olan Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği etkinlikler kısmında yemek yiyen Vatandaş, daha sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet ederken, AA ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Çay bardağı ile kaçmaya başladı
AA muhabirinin kendisine yönelttiği sorular karşısında büyük bir şok yaşan FETÖ firarisi, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı.
Fuat Avni sorularına cevap vermedi
15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi bulunan Fuat Avni hesabının yöneticisi olup olmadığı sorusu üzerine panikleyen Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru kaçtı.
Panikledi
Burada soruları cevapsız bırakan FETÖ üyesi, kafeye girer girmez polis çağrılmasını istedi ve panik halindeki tavırlarıyla dikkat çekti.
Kafe çalışanları kameraları inceledi
AA muhabirlerinin olay yerinden uzaklaşması sonrasında, kafe çalışanlarının merdiven kurarak güvenlik kameralarını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı.