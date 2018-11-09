A Milli Takım kadrosunda üç sürpriz isim!
A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda üç sürpriz isim yer aldı.
Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.
Lucescu'nun kadroya çağırdığı isimler arasında bulunan Alanyaspor'dan defans oyuncusu Merih Demiral, Avusturya'nın Rapid Wien takımında defans pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Mert Müldür ve Bursaspor'un orta sahadaki hırçın futbolcusu Aytaç Kara dikkat çekti.
Aday kadrosunda yer alan isimler:
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat,
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram,
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu,
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal