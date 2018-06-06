85 bin taşeron daha kadroya alınacak

Hükümet, KİT'ler dahil kadroya alınmayan taşeron işçilerin mamur olabilmesi için düğmeye bastı.

Güncellenme 06 Haziran 2018 10:51

Bir süre önce kamuya geçişler tamamlanan bir milyon taşeron işçinin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti. Bu kapsamda hükümet, KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de çalışma başlattı.

85 bin taşeron kadroya alınacak

Yeni dönemde yaklaşık 85 bin işçinin kadroya alınmasını öngören çalışmanın bir iki güne tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Maliye'nin bu konuda çalıştığını, Hazine'nin görüşünün beklendiğini, 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber geleceğini söyledi.

KİT nedir?

Açılımı, Kamu İktisadi Teşebbüsü olan KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.