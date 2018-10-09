8 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yapılan operasyonda 90 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 09 Ekim 2018 09:10

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 90 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ilde saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlar devam ediyor

Operasyon kapsamında; Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği kaydedildi.