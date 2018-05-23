72 bin Suriyeli ülkesine gidiyor!
72.000 Suriyeli sığınmacı, Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitmek için online randevu sistemine başvuru yaptı.
Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitmek isteyen 72.000 Suriyeli sığınmacı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş için bu yıl ilk kez uygulanan online randevu sistemine başvuru yaptı.
Online randevu alacaklar
Ramazan Bayramı dolayısıyla vatanlarına gitmek isteyen Suriyelilerin, oluşturduğu izdihamın önlenmesi amacıyla bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya kondu.
72.000 bin kişi sınırdan geçecek
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçmek isteyen 72.000 Suriyeli, online başvuru yapıp ülkelerine geçecekleri tarihi sistem üzerinden belirledi.
Öncüpınar'dan geçiş yapacaklar
Ülkelerine geçmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan gönderme merkezinde sıraya girmeye başladı.
Bayram sonrası geri dönecekler
Sabah saatlerinden itibaren Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyelilerin geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin bayram bitimi geçmiş senelerde olduğu gibi Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor.