72 albaya FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 72 albay hakkında gözaltı kararı verilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 09:42

FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı incelemede, örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edilen 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 46'sı yakalandı.

FETÖ ile irtibatlı

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı asker şahısların, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütüyle irtibatları tespit edildi.

72 albaya gözaltı kararı

Bu şekilde irtibatları tespit edilen muvazzaf 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

46 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Çanakkale'de devam eden operasyonda 46 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.