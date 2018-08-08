7 yıldır halkını katleden Esed'in eşi kansere yakalandı!
Suriye Devlet Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esma Esed’in meme kanserine yakalandığı belirtildi.
Suriye’de 7 yıldır halkını katleden ve yaklaşık 600 bin insanın ölümüne sebep olan Beşar Esed’in eşi Esma Esed’in meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Suriye Devlet Başkanlığı resmi hesabından yapılan açıklamada, Esma Esed’in kanserin birinci evresinde olduğu ifade edildi.
Suriye’de Hafız Esed’in ölümünden sonra, Aralık 2000 yılında devletin başına geçen Beşar Esed’la evlenen Esma Esed, bankacılık kariyerine son vererek Suriye’de yaşamaya başlamıştır. Aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahip olan Esma Esed, Londra'da, Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fawaz Akhras'ın ve emekli bir diplomat olan Sahar El-Akhras'ın kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi ise aslen Suriyelidir.
بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 Ağustos 2018
من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt