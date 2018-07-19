7 kez uzatılan OHAL sona erdi!

20 Temmuz 2016'dan bu yana 7 kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 09:32

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da getirilen OHAL üç ay aralıklarla uzatılıyordu. Bu gece ise OHAL resmen sona erdi.

OHAL, 20 Temmuz 2016'da ilan edilmiş, ardından 7 kez uzatılarak 2 yıla kadar gelebilmişti.

18 Temmuz 2018 itibarıyla sona eren OHAL süresince, 32 KHK ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.