7 bin 500 TL maaşı duyan akın etti!

Katar Hava Yolları; Türkiye'den kabin memuru alacağını duyurdu, mülakatlarda izdiham yaşandı.

Güncellenme 01 Mayıs 2018 12:41

Katar Hava Yolları'nın Türkiye'den kabin memuru alacağı haberleri İstanbul'da izdihama neden oldu. Hava yolu şirketinin Pazar günü bir otelde başvuru alacağını duyanlar akın akın bu otele gitti. Başvuru için İstanbul dışından da çok sayıda gelenler oldu.

Yoğun ilgi yaşandı

Yoğun bir başvuru söz konusu olunca otelin bir salonu bu iş için ayrıldı. Aşırı kalabalığı gören kişiler kendisine sıra gelmeyeceği düşüncesi ile buradan erken ayrıldı. Görevliler bekleyenler gruplar halinde mülakata aldı. Uzun süre bekleyip mülakata girenler kendilerini şanslı hissederken sonuçların bir gün sonra kendilerine söyleneceğini maaşlarla ilgili bir bilgi verilmediğini belirttiler. Mülakatlara Türkiye'deki hava yollarında çalışan görevlilerden de başvuran oldu.

En düşük maaş 7 bin 500 TL

Başvurularda bulunanların en az 21 yaşında, en az lise mezunu ve üst düzeyde İngilizce bilmesi gerekiyor. Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro) 7 bin 500 TL'yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi. Uçuş saatine göre de maaşta pozitif değişim olacağı belirtildi.

İşe alınanlar Doha’da yaşayacak

Başvurusu olumlu olanlar Doha'da yaşayacak. Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda personelin maaşı 15 bin lirayı da geçecek. Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunduğu öğrenildi. Katar başvurusu kabul edilenlere Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.