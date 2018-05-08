65 yaş maaşı alanlar bu habere çok sevinecek!

Hükümet, 65 yaş maaşı alanların yüzünü güldürecek bir müjdeyi daha verdi.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 14:45

Hükümet, son Bakanlar Kurulu toplantısından vatandaşa müjdeli haberlerle çıkmıştı. Özellikle emeklilere bayramlarda bin TL ikramiye ve 65 maaşına yapılan zam çok konuşulmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek. Bu uygulama; 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldüreceği tahmin ediliyor.

Kaç kişi bu maaşı alıyor?

2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı ise 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.

SYDV'ye başvurulması gerekiyor

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.

Hangi şartları taşıması gerekiyor?

Bu maaşı almak için öncelikle 65 yaşını doldurmuş olmak, hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması ve muhtaç olması şartları gerekiyor. Bu haller devam ettikçe de vatandaşa maaşı ödenmeye devam ediliyor.

Başvuru süreci

Aylık almak isteyenlerin işlemleri başvuru süresinden bir ay sonra tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

Yanlış gelir beyan edenlerin aylığı kesiliyor

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.