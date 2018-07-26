59 İl Başkanı, Kılıçdaroğlu için bir araya geldi

CHP'de yaşanan imza gerilimi sonrası 59 İl Başkanı bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 12:19

Katıldığı tüm seçimlerde başarı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kendi atadığı isimler çağrıda bulundu.

Ankara’da bir arayan gelen 59 il başkanı, Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istemediklerini ve yanında olduklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu’ndan açıklama

İlk olarak Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanları’nın üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebileceğini, il başkanları olarak ortak basın açıklamalarını okuyacaklarını, kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmediklerini, İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişiler olduğunu söyledi.

Topu AK Parti’ye attılar

Basın açıklaması yapan Ankara CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, “16 yıllık AKP iktidarı sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlükleri gerilemiştir, hukukun üstünlüğü ilkesi çökmüştür. Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkemiz geriye gitmiştir. Dış politika tek adamın keyfi politikalarına terk edilmiştir. Bunlar ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek tek adama hizmet etmektir” dedi.

“İmza süreci partimize zarar vermektedir”

Güvener ayrıca, “İmza süreci partimize zarar vermektedir. 24 Haziran'dan sonra daha seçim sonuçları analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmektir” ifadelerini kullandı.