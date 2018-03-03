50 bin asker kontörlü telefon trafiğine takıldı!

FETÖ'nün kontörlü telefon oyunu deşifre oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 bin askeri Genelkurmay'a bildirdi.

Güncellenme 03 Mart 2018 11:58

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında, 5 bin "kripto" askeri tespit ettiği iddia edildi. Şüpheli listesine ulaşan savcılık isimleri Genelkurmay Başkanlığı'na iletti.

Deşifre olmama yöntemi

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen" imam"ların kendilerine ulaşılmaması için irtibatta oldukları askerleri kontörlü telefonlardan aradığı öğrenildi. Bu kapsamda çoğu ilde soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda subay listede yer aldı

İddiaya göre, soruşturma kapsamında daha önce deşifre olmamış ve FETÖ ile bağlantısı bulunan çok sayıda subayın isimlerine ulaşıldı. Bu kapsamda inceleme yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok kritik detaylara ulaştı.

THS kayıtlarına bakıldı

Savcılık ilk başta, kontörlü-ankesörlü telefonlarla iletişim kuran askerlerin HTS dökümlerini çıkardı. Böylece, HTS dökümlerinde yer numaraları kullanan askerlerin şüpheli olduğu tespit edildi. Yanlış işlemlerin yapılmaması için bu askerlerin aranmaz sıklığı incelendi. Birden fazla aradan askerler listeye konulurken, aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı araştırıldı.

Trafiğe 50 bin asker takıldı

Kontörlü ve ankesörlü telefon trafiğine ilk başta 50 bin asker takıldı. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda FETÖ ile irtibat halinde olabileceklerin sayısı ise 5 bin olarak belirlendi. Bu şekilde liste son halini almış oldu. Listede halen çok kritik görevlerde yer alan askerlerin de olduğu belirtildi.

En fazla personel Kara Kuvvetlerinde

Kontörlü telefon soruşturması kapsamında şüpheli vasfına giren en fazla personelin ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda olduğu kaydedildi. Kara Kuvvetleri'ndeki şüpheli sayısı 3 bin olurken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda ise bin civarında olduğu iddia edildi.

Savcılık listeyi Genelkurmay’a verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı listeyi Genelkurmay Başkanlığı'na iletti. Savcılığın ara ara listedeki askerlerle ilgili işlem yapacağı da gelen bilgiler arasında.