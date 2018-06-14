5 tane ceviz yiyin ve bekleyin!

Haftada 4 gün bir avuç kadar ceviz veya ceviz yağı tüketerek kalp krizi riskiniz azaltmış olursunuz.

Güncellenme 14 Haziran 2018 01:54

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre bir avuç ceviz tüketen kişinin 4 saat sonra kan damarlarında bir esneme meydana geldiğini ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir değişimin olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar bir avuç cevizin kalp krizi riskini büyük oradan azalttığını ortaya çıkardı. Ceviz yemeyi düzenli olarak sürdüren kişilerin kalp krizi riskini yüksek oranda düşürmekle birlikte kalp krizine karşı büyük oranda koruyucu rol üstlendiği bilinmektedir. Ceviz ve ceviz yağının kalbe faydaları ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre düzenli olarak tüketilmesi sonucunda kardiyovasküler hastalıklarına karşıda ciddi bir koruma gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Hafta 4 gün ceviz tüketin!

Uzmanlar haftada sadece 4 gün ceviz veya ceviz yağı tüketerek kalp krizi riskini büyük oranda azaltılabileceğiniz ifade ediyor. Bu çalışma ile birlikte her gün ihtiyaç olunan porsiyon miktarları da belirlenmiş oldu. 51 g ceviz yağı ortalama 3 yemek kaşığı kadar içildiği takdirde kan damarlarında ciddi oranda bir değişim olduğu görülecektir. Ceviz yağı aynı zamanda endotelyal adı verilen hücrelerin yenilenmesi açısından da oldukça faydalıdır. Bu hücreler damarlarda önemli bir role sahiptir, damarların esneklik kazanmasında ve kan damarlarının hizalanmasında çok önemlidir.