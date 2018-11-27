5 saat süren MGK'dan flaş kararlar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından toplanan MGK'dan sınır ötesi operasyon yapılabileceğine dair karar çıktı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 21:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Terörle mücadeleye zarar veriyor

Toplantıda alınan kararlarda, Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacağı, bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar verdiği ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadeleye kesintisiz devam edilecek

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan kararlarda, “Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir” denildi.

KKTC açıklaması

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceğinin teyit edildiği belirtilen kararlarda, “Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.