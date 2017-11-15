46 kişinin öldüğü Atatürk Havalimanı saldırısı davasında 6 tahliye
Atatürk Havalimanında 46 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili davada 6 sanık tahliye edildi.
DEAŞ'ın 46 kişiyi öldürdüğü Atatürk Havalimanı saldırısı davasında duruşma savcısı, tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerini istedi. Savcının tahliyesini istediği 2'si yabancı uyruklu olan 6 sanık tahliye edildi.
6 tahliye
Silivri'de bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed'in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerine karar verdi.
Duruşma ertelendi
Duruşma 18 Ocak'a ertelendi. Duruşmalar Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülecek.