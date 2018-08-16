4 Şehit hakkında yürek burkan detay!

Adıyaman’da 4 askerin Şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı olayla ilgili yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 15:11

Adıyaman’da bugün 4 asker Şehit olurken 5 askerin de yaralandığı açıklanmıştı.

Terör kurşunu değilmiş

İlk belirlemelere göre, askerin PKK ile girilen sıcak çatışmada Şehit düştüğü belirtilmişti. Fakat Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, 3 askerin dost ateşi ile yanlışlıkla şehit düştüğü belirtildi.

Valilikten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'eyp' infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur.

4 Şehit var

Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.