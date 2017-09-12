370 bin kişi yerinden oldu

BM'den yapılan açıklamaya göre Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 370 bine ulaştı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 12:48

Arakanlı Müslümanların, Myanmar askerinden ve Budist milliyetçilerden kaçışları devam ediyor.

Myanmar askeri güçlerinin ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı saldırılardan kaçan Arakanlı Müslümanların Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e gelişleri devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısı 370 bine yükseldi.

Teknaf bölgesinin Balukhali, Kutupalong, Thaingkhaili ve Plangkhaili'deki kamp alanlarına ulaşmaya çalışan mültecilerin gelişleri zorluklar içerisinde sürüyor.

Mevsimsel yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Naf Nehri ve kolları mültecilerin geçişlerini yavaşlatıyor.