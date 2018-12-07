34 yıllık CHP'li AK Parti'ye geçti

CHP'li Meclis Üyesi Zabit Akbaş, AK Parti'ye geçti.

Güncellenme 07 Aralık 2018 11:26

İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Zabit Akbaş, yerel seçimlere az bir zaman kala partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. Akbaş, AK Parti’nin çalışmalarını izlediğini, Türkiye genelinde ve Beyoğlu’ndan büyük işler yapıldığını, Başkan Ahmet Misbah Demircan’ın Beyoğlu'nda eksik hiçbir şey bırakmadığını söyledi.

CHP Beyoğlu Meclis üyesi olan Zabit Akbaş, düzenlenen törenle AK Parti’ye üye oldu.

34 yıllık CHP’liymiş

Akbaş, 34 yıldır CHP’li olduğunu, AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki hizmetlerini gördükten sonra böyle bir karar aldığını ifade etti.

Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş katıldı.

2 yıl önce CHP’den istifa etmiş

Törende konuşan Zabit Akbaş, AK Parti'nin Beyoğlu'nda yaptığı çalışmaların kendini etkilediğini, 34 senedir CHP'li olduğunu, 2 sene önce CHP'den istifa ettiğini, 2 senedir bağımsız devam ettiğini, AK Parti’nin çalışmalarını izlediğini, genelde ve yerelde çok güzel değişiklikler yapıldığını, Başkan Demircan’ın eksik bir şey bırakmadığını, aynı şekilde iktidarın da birçok yenilikler yaptığını söyledi.

Takdirim bu yönde

İstanbul'da doğup, büyüdüğünü dile getiren Akbaş, eskiden ruhsat almak için 40 yere başvurduklarını ama şu an her şeyin hazır olduğunu, yeniliklerin çok olduğunu, yeniliklerin çoğunlukta olduğunu, takdirinin bu olduğunu, düşünüp taşınıp ailesi ile birlikte AK Parti’ye üye olduğunu, çalışmaya devam edeceğini, ilçe başkanı ve belediye başkanına minnettar olduğunu ifade etti.