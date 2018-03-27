33 suçlu taksicilik yaparken yakalandı!

İstanbul'da yılbaşında bu yana yapılan denetimlerde ayrı ayrı suçlardan aranan kişiler taksi şoförlüğü yaparken yakalandı.

Güncellenme 27 Mart 2018 10:55

Uzun süredir UBER ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen sarı taksiler bu kez farklı bir konuyla gündemde. İstanbul'da yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranan ve yakalanan 33 kişinin taksicilik yaptığı ortaya çıktı. 2018'in başından bu yana ise yaklaşık 6000 taksi şoförü hakkında işlem yapıldı.

33 taksici yakalandı

İstanbul'da yılbaşından bu yana artan denetimlerde, taksimetre bulundurmayan, emniyet kemeri kullanmayan, ehliyetsiz araç kullanan ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 5872 taksi şoförüne 270.848 TL ceza kesildi. Ayrıca ayrı ayrı suçlardan aranan 33 taksicinin de yakalandığı belirtildi.

Çok sayıda taksici hakkında işlem yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, yer işaretlerine ve trafik işaret levhaları uymayan 308, cep telefonu ile konuşan 502, hatalı duraklama ve park ihlali yapan 2116, kırmızı ışık ihlali yapan 265, muayenesi eksik 930, ehliyetsiz 186, ehliyet yanında bulundurmayan 124, taksimetre bulundurmayan 14, tescil yönetmeliğine aykırı araç kullanan 39, emniyet kemeri kullanmayan 204, araç sigortası olmayan 89, diğer kural ve ihlallere uymamaktan 1085 taksi sürücüsüne işlem yapıldı.

67 taksi trafikten men edildi

Öte yandan 41 takside ikiz plaka tespit edilirken, 67 taksi trafikten men edildi.